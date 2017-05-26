Подписаться на уведомления
 

Цепная авария в Баку: есть погибшие и раненые

 

В Гарадагском районе Баку возле Локбатанского круга произошла цепная авария, в которой столкнулись три автомобиля, передает Lent.az.

Автомобиль ВАЗ-2107 (10 SR 797) столкнулся с микроавтобусом MAЗ (B095 XQ) и автомобилем Mercedes (99 XS 052). В результате столкновения погибли водитель и пассажир ВАЗ-2107 36-летний Руфат Пашаев и 28-летний Микаил Мамедов. 28-летний Джалал Мамедов и 30-летний Эльчин Мусаев в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Раненых из автомобиля достали спасатели МЧС.

По факту ДТП начато следствие.

694 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 23° / 15°
27 Май 24° / 17°
28 Май 26° / 18°
29 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9133 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Нефть продолжает дешеветь
Белый дом об инциденте с Трампом и черногорским премьером
Цепная авария в Баку: есть погибшие и раненые
Ильхам Алиев у памятника АДР
Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого фото
В Китае казнили еще одного чиновника
Мамедъяров: «Мы больше всех заинтересованы в урегулировании в Карабахе»
Премьер Черногории: "Трамп должен стоять в первом ряду"
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Чиновникам устроили ночь длинных ножей haqqin.az подробно из Киева
Назарбаеву доложили о проблемах с Межбанком Заявление главы Нацбанка
«Армян в Абхазии в полтора раза больше, чем абхазцев» В Сухуми согласны с Жириновским
Минналогов начало набирать молодежь эксклюзив
Тяжелые бои в Йемене десятки убитых
Ильхам Алиев и Шейх аль-Нахайан открыли двери на рынки
Посол Элин Сулейманов: «Азербайджан в партнерстве с США, Израилем…»
В Тюмени все равняются на Фармана Салманова эксклюзив
В парламенте Молдовы говорят об Азербайджане эксклюзив
Нефть продолжает дешеветь
В США допустили возможность ядерной катастрофы
Азербайджанцы самые частые гости сочинских казино
НАТО вступает в войну с ИГИЛ
В Кишиневе задержали мэра города
Иран против присутствия американцев в Сирии
В боях в ЦАР погибли 300 человек
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться