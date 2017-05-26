Цепная авария в Баку: есть погибшие и раненые

В Гарадагском районе Баку возле Локбатанского круга произошла цепная авария, в которой столкнулись три автомобиля, передает Lent.az.
Автомобиль ВАЗ-2107 (10 SR 797) столкнулся с микроавтобусом MAЗ (B095 XQ) и автомобилем Mercedes (99 XS 052). В результате столкновения погибли водитель и пассажир ВАЗ-2107 36-летний Руфат Пашаев и 28-летний Микаил Мамедов. 28-летний Джалал Мамедов и 30-летний Эльчин Мусаев в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
Раненых из автомобиля достали спасатели МЧС.
По факту ДТП начато следствие.