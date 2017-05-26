Белый дом об инциденте с Трампом и черногорским премьером

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе.
Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети и вызвала недоумение у многих пользователей.
"Я не видел этого видео", — цитирует Спайсера издание USA Today. Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме.