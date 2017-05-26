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Нефть продолжает дешеветь

 

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, которое разочаровало инвесторов, рассчитывавших на большее, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на утро 26 мая стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,60% — до 51,13 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 0,78%, до 48,52 доллара за баррель. При этом накануне цена нефти обеих марок падала более чем на 5%.

Инвесторы надеялись, что нефтедобывающие страны продлят действие соглашения о сокращении добычи "черного золота" на более длительный срок или решат увеличить объем сокращения добычи, пишет агентство Рейтер.

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