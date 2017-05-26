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За курение в туалете самолета британец получил 9 лет тюрьмы

 

В 2015 году британец Джон Кокс устроил пожар на борту самолета, покурив в туалете. Изначально он был приговорен к 4,5 года тюрьмы, однако теперь этот срок увеличен более чем вдвое, передает BBC.

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора о том, что первоначальный приговор был чрезмерно мягким, и увеличил наказание Коксу до девяти лет и шести месяцев лишения свободы.

В 2015 году командир воздушного судна, летевшего из Бирмингема в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, послал сигнал SOS и запросил аварийную посадку в ближайшем аэропорту.

Причиной этого стал пожар, устроенный на борту самолета 46-летним Джоном Коксом, который выпивал перед полетом и во время него, после чего решил покурить в туалете.

Самолет с более чем 200 пассажирами на борту находился на высоте более 10 тысяч метров и на расстоянии около 160 километров от побережья Египта, когда экипаж сообщил капитану, что не может потушить огонь в мусорной корзине туалета.

На помощь экипажу пришел один из пассажиров, работавший в пожарной спасательной команде, и в итоге самолет приземлился благополучно.

Капитан, отлетавший 20 лет, сказал, что никогда не имел дело с настолько потенциально опасной ситуацией.

В январе в Бирмингеме прошел суд, на котором Кокс признал свою вину и согласился с тем, что его действия несли угрозу жизни.

В ходе апелляции защита Кокса настаивала на смягчении приговора, доказывая, что в момент совершения преступления Кокс находился в депрессии, так как переживал недавнюю смерть матери и проблемы в браке.

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