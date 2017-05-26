Подписаться на уведомления
 

В Армении арестовали главу таможенного пункта

 

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали по делу о взяточничестве начальника таможенного пункта «Бавра» на границе с Грузией, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

«На основании доказательств, которые были получены в результате широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП полиции и Специальной следственной службы, 25 мая в рамках дела о взяточничестве были задержаны директор занимающегося брокерской деятельностью ООО и начальник таможенного пункта «Бавра» на границе с Грузией», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено в ГУБОП по статьям «Получение и дача взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Коммерческая взятка». Генеральная прокуратура поручила расследование дела Специальной следственной службе Армении.

«В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП, были получены сведения о том, что руководители и сотрудники ряда организаций, физлица вступили при посредничестве работников брокерской компании в сговор с должностными лицами таможенной службы для организации импорта и экспорта товаров по пониженным ставкам, заплатив за это взятку», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23 апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта азербайджанских яблок. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.

1784 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 23° / 15°
27 Май 24° / 17°
28 Май 25° / 18°
29 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трамп сохранит санкции против России Американские СМИ
В Бангладеш по требованию исламистов демонтируют статую Фемиды
Власти Турции предупредили о терактах в Анкаре
Ильхам Алиев: «За провокациями против Азербайджана стоят большие деньги»
Заместитель помощника госсекретаря США едет в Баку
Ильхам Алиев доволен политикой Трампа
Шойгу проведет переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана Армянские СМИ
Си Цзиньпин: «Я придаю особое значение азербайджано-китайским отношениям»
Заместитель Али Керимли задержана с 12 тысячами долларов обновлено; Официальное заявление
Алили ограбил таксиста
Автомобиль Трампа не пролез в ворота дворца короля Бельгии
Арман Меликян: «Наши позиции на переговорах изо дня в день ухудшаются»
Следствие по делу Лапшина завершено
В США требуют лишить зятя Трампа допуска к секретным данным
Бои на востоке Турции: уничтожены десятки террористов
Kapital Bank оказал поддержку Республиканской Школьной Олимпиаде
Россия провела учения на Каспии
В Армении арестовали главу таможенного пункта
За курение в туалете самолета британец получил 9 лет тюрьмы
Цены на нефть перешли к росту обновлено
Белый дом об инциденте с Трампом и черногорским премьером
Цепная авария в Баку: есть погибшие и раненые
Ильхам Алиев у памятника АДР фото
Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого фото
В Китае казнили еще одного чиновника
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться