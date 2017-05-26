В Армении арестовали главу таможенного пункта

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали по делу о взяточничестве начальника таможенного пункта «Бавра» на границе с Грузией, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

«На основании доказательств, которые были получены в результате широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП полиции и Специальной следственной службы, 25 мая в рамках дела о взяточничестве были задержаны директор занимающегося брокерской деятельностью ООО и начальник таможенного пункта «Бавра» на границе с Грузией», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено в ГУБОП по статьям «Получение и дача взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Коммерческая взятка». Генеральная прокуратура поручила расследование дела Специальной следственной службе Армении.

«В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП, были получены сведения о том, что руководители и сотрудники ряда организаций, физлица вступили при посредничестве работников брокерской компании в сговор с должностными лицами таможенной службы для организации импорта и экспорта товаров по пониженным ставкам, заплатив за это взятку», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23 апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта азербайджанских яблок. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.