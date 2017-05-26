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Kapital Bank оказал поддержку Республиканской Школьной Олимпиаде

 

Как сообщалось ранее, Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказал поддержку Республиканской Школьной Олимпиаде, организованной совместно с Министерством образования. Олимпиада проводилась по восьми предметам – физика, химия, математика, биология, информатика, история, география, Азербайджанский язык и литература, в ней участвовали около 30 000 учеников.

25 мая 2017 года в Центре кино Низами состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей олимпиады. На мероприятии присутствовали министр образования Микаил Джаббаров, представители различных организаций и ведомств, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и другие лица.

По итогам олимпиады жюри выбрало победителей по каждому предмету. Ученики были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами и различными подарками. Были выявлены и лучшие ученики в номинации Birincilərin birincisi («Лучшие из первых»).

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах Министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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