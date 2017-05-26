Бои на востоке Турции: уничтожены десятки террористов

Четыре сотрудника жандармерии погибли в ходе операции в провинции Агры на востоке Турции, уничтожены 29 членов террористической организации ПКК, говорится в заявлении администрации провинции в пятницу.

"После того как террористы ПКК сожгли на трассе Ван-Чалдыран три грузовика, спецназ жандармерии начал против них операцию, в ходе которой было нейтрализовано 29 террористов. Погибли три жандарма и один охранник", — говорится в заявлении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с ПКК в результате нападений террористов погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным Министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов ПКК.