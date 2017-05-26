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В США требуют лишить зятя Трампа допуска к секретным данным

 

Нацкомитет Демократической партии США потребовал лишить Джареда Кушнера — зятя и советника президента Дональда Трампа — допуска к секретной информации из-за проводимой в отношении него проверки ФБР, пишет издание Hill.

"Расследование ФБР "связей с Россией" добралось до ближнего круга Трампа и теперь пришло прямо к нему в дом. Допуск Кушнера к секретным данным должен быть приостановлен до завершения проверки ФБР", — говорится в заявлении заместителя директора нацкомитета по связям с общественностью Адриен Уотсон.

Ранее американские СМИ сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года. Кроме того, Кушнер и экс-советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

По словам одного из адвокатов Кушнера Джейми Корелика, ранее тот "добровольно вызывался поделиться с Конгрессом тем, что знает об этих встречах, он сделает то же самое, если с ним свяжутся в связи с любым другим расследованием".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

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