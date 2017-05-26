Следствие по делу Лапшина завершено

Завершилось следствие по уголовному делу блогера Александра Лапшина. Об этом в пятницу сообщил Trend его адвокат Эдуард Чернин.

По его словам, 30 мая ему будут представлены материалы дела, а затем они будут отправлены на рассмотрение суда.

Чернин сегодня встретился со своим подзащитным в медицинском пункте следственного изолятора.

«Лечение Лапшина продолжается, он чувствует себя нормально», — сказал Чернин.

Арестованный блогер Александр Лапшин был переведен в медпункт Бакинского следственного изолятора, где проходит лечение, сказал ранее Trend его адвокат.