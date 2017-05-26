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Арман Меликян: «Наши позиции на переговорах изо дня в день ухудшаются»

 

Статус-кво в Карабахе ежедневно ухудшает позиции Армении в переговорах. Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Армении Арман Меликян, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Вопрос статуса Карабаха как висел в воздухе, так и остается в таком состоянии. Если раньше переговоры велись вокруг формулировки «территории в обмен на статус», то сейчас говорят: «Территории в обмен на улучшение ситуации», — заявил экс-дипломат.

По словам А.Меликяна, с 1993 года Армения официально признана участником карабахского конфликта, в результате чего конфликт перерос в международный. Азербайджан же своей главной целью сделал объявление Армении страной-агрессором. А сепаратистский режим Карабаха был отстранен от переговоров.  

«Проблема была воспринята так, что это конфликт между Арменией и Азербайджаном, Армения оккупировала азербайджанские земли и должна вернуть их без предварительных условий. До тех пор, как мы опираемся на такую философию переговоров, что мы должны отдать земли, чтобы получить признание самоопределения Карабаха, мы потеряем и земли, и не получим признания»,  сказал А.Меликян.

Бывший посол сказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ часто говорят о перспективе урегулирования, четко указывают, что они согласны с Мадридским сценарием, они согласны, что Армения должна вернуть оккупированные территории.

«В связи с этим многие недоумевают: как это должна вернуть? Единственная страна, которая имеет достаточно связей в регионе, влияние и рычаги, — это Россия. Соединенным Штатам не следует вмешиваться в вопрос о возвращении территорий; если это будет организовано Россией, то влияние России в Армении достаточно ослабнет. Они могут терпеливо ждать этого, не теряя Армению.

Апрельская война, возможно, была подготовкой, предпринятой в данном направлении. Она дала повод для выводов и размышлений у многих. Тот факт, что сегодня вопрос об уступке территорий ставится российской стороной, довольно серьезный, и об этом стоит подумать, попытаться понять последствия», — сказал А.Меликян.

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