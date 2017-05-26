Автомобиль Трампа не пролез в ворота дворца короля Бельгии

Из-за больших габаритов служебного автомобиля президента США Дональда Трампа американский лидер не смог проехать на автомобиле через ворота королевского дворца в Брюсселе, сообщает газета La Libre Belgique.

Инцидент произошел из-за того, что автомобиль Трампа под названием «Зверь» (The Beast) имеет очень толстые двери и корпус, защищающие от множества возможных попыток атаковать транспортное средство.

Во дворце его ждали на прием король Бельгии Филипп и королева Матильда. По данным источника издания, Трамп прошел королевский двор пешком, но при этом весь процесс был запланирован и скоординирован американской секретной службой.

В рамках встречи Трамп вместе с супругой первой леди США Меланьей обсудили с королевской четой Бельгии различные вопросы.

Отмечается, что Матильда и Меланья переходили на французский, который первая леди выучила еще во время работы моделью.