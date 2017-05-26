Алили ограбил таксиста

В Сураханском районе Баку задержан злоумышленник, ограбивший таксиста, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, 24 мая в 31-е отделение Сураханского РУП поступила информация, что на территории 9-го микрорайона в автомобиль марки NAZ Lifan под управлением Габиля Рагимова в качестве пассажира сел неизвестный и попросил поехать в поселок Амирджан. Однако на территории поселка он, угрожая ножом, отнял у водителя 53 маната и скрылся с места преступления.
В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31-го отделения Сураханского РУП, задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Рауф Алили.