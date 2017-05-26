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Заместитель Али Керимли задержана с 12 тысячами долларов обновлено; Официальное заявление

 

Государственная пограничная служба (ГПС) распространила официальное заявление о задержании зампреда ПНФА Гезал Байрамлы.

Согласно информации, Гезал Байрамлы была задержана вчера в 22:00 при попытке пройти на территорию Азербайджана из Грузии. Задержание Гезал Байрамлы было проведено на контрольно-пропускном пункте Шихлы.

«При осмотре ручной клади Гезал Байрамлы были обнаружены 12 тысяч долларов, которые не были задекларированы», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 206.1 УК Азербайджана (контрабанда). В настоящее время продолжаются следственные действия.

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В отношении заместителя председателя ПНФА Гезал Байрамлы возбуждено уголовное дело, сообщает Lent.az со ссылкой на адвоката Эльчина Садыгова.

По словам адвоката, в настоящее время Г.Байрамлы находится в Шамкире, ожидается, что ее доставят в Баку.

Член оппозиционного Национального совета Октай Гюльалыев заявил, что в сумке Гезал Байрамлы были обнаружены 10 тысяч фальшивых долларов.

Напомним, накануне заместитель председателя ПНФА Гезал Байрамлы была задержана при попытке въехать в Грузию.

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