Си Цзиньпин: «Я придаю особое значение азербайджано-китайским отношениям»

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики, сообщает официальный сайт главы государства.

Китайский лидер в своем поздравлении заявил о готовности совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развивать деловое сотрудничество в различных сферах.

«Я придаю особое значение азербайджано-китайским отношениям. Пользуясь нашим совместным намерением создать проект «Один пояс — один путь», я готов к продвижению вместе с вами наших двусторонних отношений и нового развития сотрудничества в различных сферах», — отмечается в поздравлении.

Председатель КНР подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева в Азербайджане сохраняется политическая стабильность, экономика страны развивается, уровень жизни людей последовательно растет.