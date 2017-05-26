Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном отправилась в Россию с целью принять участие в очередном заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ, которое состоится сегодня в Москве, сообщает армянская газета «Жоховурд». На заседании также будет присутствовать азербайджанская делегация во главе с министром обороны Закиром Гасановым.

Изданию стало известно, что в рамках мероприятия планируется приватная встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана. Основной темой разговора станет ситуация, сложившаяся в процессе урегулирования карабахского вопроса, и последние происшествия на границе в этом контексте.

«Кстати, не случайна также состоявшаяся накануне встреча президента Сержа Саргсяна с офицерским составом Вооруженных сил в Министерстве обороны Армении», — пишет газета.