Ильхам Алиев доволен политикой Трампа

26 мая во дворце «Бута» состоялся официальный прием по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики. На официальном приеме присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая на мероприятии, президент Ильхам Алиев отметил, что создание Азербайджанской Демократической Республики является историческим событием для азербайджанского народа и мира, так как впервые в мусульманском мире была образована демократическая республика.

«Эту республику создал азербайджанский народ, его передовые представители. Мы, естественно, гордимся этим. Именно после нас демократические республики стали создаваться в других мусульманских странах. Азербайджанский народ и государство всегда с огромным уважением относились и относятся к памяти основателей Азербайджанской Демократической Республики, хранят память о них в своих сердцах. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Через два года республика пала. Это еще раз показывает, что сохранить независимость труднее, чем обрести ее», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что независимость, восстановленная в 1991 году, явилась большим историческим шансом, большим достоянием.

Президент отметил, что первые два года независимости Азербайджана носили формальный характер, так как люди, управлявшие тогда страной, не смогли воспользоваться историческим шансом.

Глава государства добавил, что эти силы затянули страну в трясину гражданской войны.

Касаясь текущей общественно-политической ситуации в стране, президент отметил, что внутри страны сегодня нет рисков - риски исходят извне.

«Мы должны обезопасить страну от опасностей извне», - сказал президент, добавив, что Азербайджан будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами и не пойдет на какие бы то ни было авантюры во внешней политике.

По словам Ильхама Алиева, из-за того, что Азербайджан исходит исключительно из своих национальных интересов, различные центры разворачивают против нашей страны кампании.

«В мире растут риски и источники угроз. Регион неспокоен. Поэтому вопрос безопасности является для нас приоритетным», - сказал Ильхам Алиев.

Президент особо отметил, что Азербайджан сегодня является свободной и демократической страной, где обеспечены все гражданские свободы. Азербайджан является примером для многих стран.

«Многие мои коллеги спрашивают меня, как мы добились таких успехов. В чем залог нашего успеха? А успех заключается в правильной и последовательной национальной и религиозной политике. У нас все народы и вероисповедания живут в свободных и равноправных условиях. Азербайджан стал центром мультикультурализма. Главным приоритетом для нас является стабильность, но она не может быть установлена в административном порядке. Стабильность – это системное развитие, основывающееся на поддержке народа. Если народ поддерживает власть, это олицетворяет стабильность. В некоторых странах вводят спецрежимы и особые меры для обеспечения стабильности. У нас в этом нет необходимости, у нас царит системная стабильность», - сказал Ильхам Алиев.

Президент также отметил, что Азербайджан добился больших успехов в международной политике.

«Нас уважают во всем мире и хотят сотрудничать. У Азербайджана нет проблем ни с одной страной мира, за исключением Армении», - сказал Ильхам Алиев, особо подчеркнув отношения страны с международными организациями и, в частности, с ОИС.

Глава государства добавил, что исламский мир поддерживает позицию Азербайджана в карабахском вопросе и Азербайджан это высоко ценит.

Касаясь международной политики, Ильхам Алиев высоко оценил визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

«Трамп сказал, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Ведь Азербайджан одна из стран, которая находилась под пропагандистским обстрелом. После прихода к власти Дональда Трампа мы уже заметили, что тенденция вмешательства во внутренние дела стран начала снижаться», - сказал президент.

Ильхам Алиев особо отметил свое удовлетворение новой политикой Белого дома.

«Мы ни в чьи дела не вмешиваемся и не позволим другим вмешиваться в наши дела. Мы не позволим читать нам нотации и играть на нашем самолюбии», - добавил президент.