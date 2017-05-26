Ильхам Алиев: «За провокациями против Азербайджана стоят большие деньги»

«Я не вижу проблем в экономике Азербайджана ни в этом, ни в следующем году. Особенно в свете увеличения валютных резервов страны». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во дворце «Бута» на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Глава государства отметил, что сегодня с большим успехом реализуется проект «Южный газовый коридор».

Ильхам Алиев также коснулся вопроса провокаций, которые организовываются против строительства газопровода TAP, призванного доставить азербайджанский газ в Европу.

По словам президента, на эти цели пускают большие деньги, создаются так называемые экологические группы, главная цель которых — сорвать или затянуть реализацию этого масштабного проекта.

«За этими провокациями стоят большие деньги и политические цели», — сказал Ильхам Алиев.