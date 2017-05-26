Власти Турции предупредили о терактах в Анкаре

Администрация губернаторства турецкой провинции Анкара предупредила о возможном теракте в столице, говорится в пятницу в сообщении администрации.
Отмечается, что целью террористов могут быть массовые акции граждан.
В связи с этим администрация запретила проведение каких-либо акций в городе.
15 марта 2015 года перед железнодорожным вокзалом Анкары произошел теракт, нацеленный на собравшихся для протестного митинга, в результате чего погибли более 100 человек. Ответственность за теракт с участием двух смертников взяла на себе террористическая организация "Исламское государство".