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В Бангладеш по требованию исламистов демонтируют статую Фемиды

 

Рабочие приступили к демонтажу статуи греческой богини правосудия у комплекса верховного суда Бангладеш, которая вызвала протесты исламистов. Протестующие говорят, что Фемида оскорбляет их религиозные чувства, передает BBC. 

Демонтаж статуи с использованием крана начался в ночь на пятницу под наблюдением ее автора.

Скульптор заявил, что согласился со сносом статуи ради поддержания мира.

Ранее исламистские группы требовали, чтобы Фемиду снесли до начала священного для мусульман месяца Рамадан.

По мнению исламистов, скульптура оскорбляет религиозные чувства мусульман. Ее появление вызвало массовые протесты в столице страны Дакке.

Фемида простояла у верховного суда менее шести месяцев. При этом на скульптуре было сари, а не древнегреческое платье.

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