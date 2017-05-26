Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы в декабре 2016 года в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы, сообщает WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Издание отмечает, что ранее Трамп заявлял, что санкции США и их союзников против России, введенные в 2014 году из-за событий в Украине, будут сохранены, однако президент оставлял возможность для отмены ограничений, которые в конце 2016 года ввел Обама, когда американская разведка обвинила Москву в кибератаках на США для вмешательства в ход президентских выборов, передает RNS.

В свою очередь, указывает WSJ, глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон сегодня заявил, что Дональд Трамп пока не определился со своей позицией по антироссийским санкциям. «У него много вариантов», — сказал Кон.

В конце декабря 2016 года США ввели новые санкции против России. Под них попали 11 российских ведомств, организаций и физических лиц, в том числе ФСБ, ГРУ и его руководство.