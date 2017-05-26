В Карабахе убит армянский солдат

На линии соприкосновения войск в оккупированном Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий, сообщает Минобороны Армении.
Согласно информации, смертельное ранение получил Армен Рафикович Арутюнян (1996 г.р.).
На линии соприкосновения войск в оккупированном Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий, сообщает Минобороны Армении.
Согласно информации, смертельное ранение получил Армен Рафикович Арутюнян (1996 г.р.).
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