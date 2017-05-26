Тысячи человек бегут из филиппинского города Марави, в котором уже несколько дней продолжаются столкновения правительственных войск с радикальными исламистами, передает Euronews.

Среди уничтоженных боевиков — как минимум двое граждан Малайзии, а также трое индонезийцев, точное число иностранцев в рядах джихадистов неизвестно. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спецслужбы. По данным властей, в окрестностях Марави находятся также около 500 филиппинских боевиков.

В результате столкновений убиты, по меньшей мере, 13 военнослужащих и свыше 30 экстремистов. Точной информации о жертвах среди мирного населения пока нет.

Президент Филиппин 23 мая ввел военное положение на территории всей южной провинции Минданао, в которой расположен город Марави. Боевики группировки «Мауте», присягнувшие на верность «Исламскому государству», захватили в провинции заложников, выпустили из тюрьмы заключенных, сожгли несколько зданий и обезглавили начальника полиции.