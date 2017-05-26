Комитет Конгресса США принял антитурецкую резолюцию

Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил резолюцию, осуждающую Турцию за инцидент у резиденции посла Турции в Вашингтоне 16 мая, сообщает ru.1in.am.
Резолюция была рассмотрена в ходе заседания комитета 25 мая.
Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил резолюцию, осуждающую Турцию за инцидент у резиденции посла Турции в Вашингтоне 16 мая, сообщает ru.1in.am.
Резолюция была рассмотрена в ходе заседания комитета 25 мая.
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