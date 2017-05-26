Казахстан пересмотрит обязательства перед ОПЕК

Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК по сокращению добычи нефти, при этом может пересмотреть условия по обязательствам в ноябре. Как передает Интерфакс, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики республики.

"Казахстан намерен продолжить выполнять свои обязательства при текущей квоте на сокращение добычи на уровне 20 тыс. баррелей в сутки. При этом в ноябре 2017 года возможен пересмотр условий по обязательствам с учетом конъюнктуры на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении.

При этом Казахстан не будет принимать решение в одностороннем порядке, а будет обсуждать условия соглашения коллегиально с другими нефтедобывающими странами.

Добыча нефти в Казахстане составляет в среднем 1,673 тыс. баррелей в сутки. Отметим, что 15 мая министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что страна не готова продлить соглашение с ОПЕК на прежних условиях из-за месторождения Кашаган, которое развивает основную добычу в этом году. "Мы будем вести переговоры со странами ОПЕК и не ОПЕК о том, какую роль сыграет Казахстан, присоединившись к этому соглашению. Автоматически на тех же условиях, скорее всего, не получится, но мы будем обсуждать, в какой мере присоединимся", - пояснил министр.