Готье Дестне, муж главы правительства Люксембурга Ксавье Беттеля, который является гомосексуалистом, во время саммита Североатлантического альянса в столице Бельгии Брюсселе позировал на фотосессии вместе с женами лидеров стран-членов НАТО, сообщает Daily Mail.

«Первый джентльмен» Люксембурга Дестне фотографировался вместе с группой женщин, среди которых была первая леди США Меланья Трамп, во дворце-резиденции бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен перед ужином в четверг, 25 мая.

Беттель и Дестне связали себя узами однополого брака в 2015 году.