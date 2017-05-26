МИД Турции об антитурецкой резолюции Конгресса

Турция назвала односторонней резолюцию комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, где осудили действия охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в США, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хюсейна Мюфтюоглу, передает РИА Новости.

"Комитет по иностранным делам Палаты представителей 25 мая спешно принял однобокую резолюцию, которая искажает факты. Мы отвергаем это постановление. Инцидент перед резиденцией посла Турции в Вашингтоне во время визита президента Эрдогана произошел в результате отказа американских властей принять необходимые меры безопасности, несмотря на наши неоднократные официальные предупреждения", — говорится в заявлении.

Мюфтюоглу отметил, что нет ответа на вопрос, почему власти США не приняли повышенные меры безопасности перед резиденцией посла, как они это делали на других этапах визита Эрдогана в США.