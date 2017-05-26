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Главари ИГИЛ оборудуют новую «столицу»

 

Командование террористической группировки «Исламское государство» оборудовало новый форпост в Ираке в районе Эль-Хувейджа после ухода из Мосула, передает ТАСС.

Об этом сообщил телеканалу Al Sumaria командующий ополчением племен провинции Киркук Анур аль-Аси.

По его данным, ИГ перенесло штаб командования из Мосула в расположенную к юго-западу Эль-Хувейджу. Район остается под полным контролем экстремистов. «Только сегодня со стороны Сирии и Иордании, а также из Мосула в Эль-Хувейджу прибыло порядка 400 бойцов, - сказал он. - У большинства боевиков были завязаны глаза, чтобы не допустить утечки информации о местонахождении полевых командиров».

По поступающей информации, террористы мобилизуют силы в богатой нефтью провинции для последующих вылазок, в том числе на объекты нефтяной промышленности, а также диверсионных операций в пограничных провинциях. Губернатор Киркука Наджм ад-Дин Карим призвал Багдад ускорить начало кампании по освобождению Эль-Хувейджи, подчеркнув, что боевики используют этот район как плацдарм для нападений как в Киркуке, так и в провинции Салах-эд-Дин.

Ранее в пятницу в командовании армейским спецназом ВС Ирака, задействованным в операции против ИГ в Мосуле, заявили, что сейчас боевики контролируют только 5% западной части города, объявленного в 2014 году главарем организации Абу Бакром аль-Багдади «столицей» террористов в Ираке.

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