Посол России о ликвидации азербайджанской диаспоры

«Россия — главный рынок для азербайджанских ненефтяных товаров. Ни в одной другой стране не учится столько азербайджанцев, как в России. Здесь комфортно чувствует себя самая большая русскоязычная община на Кавказе. Я не хочу верить, что это может быть поставлено под угрозу эпизодом с ВАК. Во всяком случае, Россия в этом не заинтересована». Об этом, комментируя агентству «Спутник-Азербайджан» ситуацию вокруг упраздненного Всероссийского азербайджанского конгресса, заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

«Всероссийский Азербайджанский конгресс — российская неправительственная организация, в которой состоят граждане Российской Федерации. Она должна действовать в соответствии с законодательством России. В начале прошлого года в ВАК была плановая проверка Министерства юстиции России. Такие проверки проводятся в отношении всех общественных организаций, которые зарегистрированы в РФ. Были выявлены нарушения российского законодательства. ВАК трижды получал предписания по устранению нарушений. ВАК на эти предписания не ответил.

Возможно, это не мое дело, но, честно говоря, я не понимаю позицию руководства ВАК. Если оно не было согласно с оценками Минюста, надо было оспаривать их в установленном порядке. Если согласно — то надо было выполнять предписания. Оно же, повторяю, позицию Минюста просто проигнорировало», - сказал посол.

Дорохин отметил, что в результате Минюст России должен был предпринять шаги, которые предписываются в таких случаях законом. И министерство обратилось в Верховный суд, который 15 мая принял известное решение.

«В России решения судей не комментируются. Они либо оспариваются, либо выполняются. Другого пути нет. Никакой политики и антиазербайджанских провокаций в этом деле нет. Можно только сожалеть, что дело ВАК приняло такой оборот. Но законы должны соблюдаться. Сейчас надо успокоиться, сделать выводы из случившегося и думать о будущем», - сказал посол РФ.