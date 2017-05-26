Посол Дорохин: «Россия не отворачивается от Дильгама Аскерова»

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин не согласен с утверждениями о том, что Россия не интересуется судьбой своего арестованного в оккупированном армянами Нагорном Карабахе гражданина Дильгама Аскерова.

«Если что-то случается с гражданином, первое, что посольство должно сделать, — направить своего консульского работника встретиться с этим человеком, проверить его документы, выяснить, что с ним произошло на самом деле. После этого принимается решение, какие шаги должны быть предприняты и на каком уровне.

Как вы понимаете, всего этого мы сделать не можем, потому что человек находится на территории, которую Россия не признает в качестве субъекта межгосударственных отношений. А вопросов много. О них уже говорил представитель МИД России Артем Кожин. Могу повторить. Как Аскеров оказался там, где оказался? Как он переходил через линию разграничения сторон? Что на самом деле с ним произошло? У нас нет полного понимания ситуации. Вот в чем отличие дела Аскерова от дела Лапшина», - сказал Владимир Дорохин в интервью агентству «Спутник-Азербайджан».

Посол добавил, что это вовсе не значит, что Россия отворачивается от Аскерова.

«Посольство в контакте с родственниками. По нашей инициативе вопрос поставлен в повестку дня сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Им занимается также спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Я в контакте с представителями Красного Креста. Там тоже знают об этом. Ситуация нестандартная и неординарная. И, повторю, мы ищем возможность, как найти решение», - сказал В.Дорохин.