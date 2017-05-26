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Студенту дали 15 лет тюрьмы за бомбу в метро Лондона

 

20-летний британский студент Деймон Смит приговорен к 15 годам тюремного заключения за изготовление взрывного устройства, которое он пронес в лондонское метро, передает ВВС.

В октябре 2016 года он оставил на одной из веток лондонского метро - линии Jubilee - рюкзак с взрывным устройством, начиненным шарикоподшипниками.

Сам студент говорил, что не планировал взрыв в лондонском метро. Он уверял, что хотел только напугать пассажиров.

Однако следователи заявили, что взрывное устройство было в рабочем состоянии и могло сработать на платформе станции North Greenwich.

По данным следствия, Смит, который страдает аутизмом, изготовил взрывное устройство, следуя размещенной в интернете инструкции "Аль-Каиды".

Для изготовления устройства студент использовал часы из супермаркета Tesco за 2 фунта (2,5 доллара).

Судья заявил, что серьезность того, что сделал Смит, "не может быть преувеличена".

Адвокаты Смита просили суд о смягчении меры наказания. Они говорили, что их подзащитный "усвоил урок".

Однако суд решил не назначать более мягкую меру наказания. Как постановил судья Ричард Марк, хотя Смит и не является террористом, известно, что и до инцидента в метро он занимался изготовлением взрывных устройств.

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