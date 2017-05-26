"Тьфу на тебя, Алексей Навальный". Такими словами один из богатейших людей России Алишер Усманов (в списке российского Forbes его состояние - 15,2 миллиарда долларов) закончил свое 12-минутное видеообращение к известному лидеру оппозиции, уличному бунтарю Алексею Навальному.

В этом ролике олигарх ответил на проведенное Навальным расследование "Он вам не Димон". В расследовании говорилось, что Усманов делал гигантские финансовые подношения в Фонд поддержки социально значимых госпроектов, но на самом деле эти подношения (в частности "дачка" стоимостью 5 миллиардов рублей) пошли российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, известному пользователям российских соцсетей под ником Димон.

Слон и Моська

Видеообращение Усманова являло собой удивительный коктейль из лексикона, которым пользуются "хозяева жизни" в России, интонаций человека, обиженного несправедливыми, по его мнению, обвинениями и полутюремной фени. Я не прав? Вот лишь последний пассаж этого видео. "Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать - лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный".

Появление тогдашнего клипа господина Усманова было признано политическим событием недели. Но прошло всего несколько дней, и Усманов вновь выступает с телеобращением к Навальному. В нем он идет дальше простого "тьфу на тебя".

Миллиардер сравнивает Навального с героем "Собачьего сердца" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым - "персонажем с огромной разрухой в голове, который все мечтал отнять и поделить". "Вот ты, Алексей, Полиграфовичем становишься. Достойный продолжатель. Но если Шариков - просто глупый шарик, необразованный демагог, по книге, ты идешь дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун", - добавил Алишер Усманов.

Что происходит в России, черт побери? Здешние олигархи никогда не опускались до того, чтобы вступать в полемику с какими-то оппозиционерами нынешней власти. Кто такой, на самом деле, для них Навальный? Да какой-то крикун, хрен с бугра. До поры до времени на расследования его Фонда по борьбе с коррупцией никто из российских миллиардеров и внимания не обращал. Они не угрожали их капиталам. Доказать что-либо в суде при российской системе правосудия Навальному, да и вряд ли кому другому было невозможно.

А потом все прислушивались к тому, что говорит Кремль. За последние годы там никто ни разу не произнес фамилию "Навальный" - это было табу. Не сделал этого ни президент Путин, отвечая на вопрос во время прямой линии общения с народом. Не назвал оппозиционера по фамилии и герой фильма "Он вам не Димон" Дмитрий Медведев. "Какие-то бумажки, какой-то компот", - так ответил он на вопрос о расследовании Навального. Пресс-секретари высших лиц также говорили о Навальном как о "каком-то уголовнике", против которого выдвинуто обвинение в воровстве. Следовательно, что можно обсуждать с таким человеком?

Звали его никак

И тут словно плотину прорвало. Что же заставило олигарха Усманова вступать в заочную полемику с возмутителем спокойствия, персоной нон грата для российской власти, имя которому «никто» и зовут его «никак»?

Возможно, Усмановым двигала обычная человеческая обида. В расследовании Навального было упомянуто, что Алишер в молодые годы отсидел шесть лет в тюрьме по обвинению в хищении социалистической собственности (хотя это было боковым обвинением – в деле об изнасиловании).

19 августа 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Алишера Усманова, сына прокурора Ташкента, к 8 годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки. Были осуждены и его друзья — Бахадыр Насымов, сын заместителя председателя КГБ Узбекистана, и Ильхам Шайков, сын министра сельского хозяйства. 26 марта 1986 года Усманов был условно-досрочно освобожден ввиду «искреннего раскаяния» и «за примерное поведение».

Теперь Усманов, отвечая Навальному, говорит, что дело против него было сфабриковано и он был реабилитирован по решению Верховного суда страны, а, следовательно он не преступник.

Однако версия о личной обиде Усманова на Навального за то, что тот рассказал всем о самой грустной странице в жизни олигарха, хоть и имеет право на существование, но все же выглядит не слишком обоснованной.

Люди с таким капиталом и с такими политическими связями, как Усманов, никогда не опускаются до выяснения отношений со своими критиками. Тем более что эти отношения легко можно выяснить в суде, а в случае конфликта Усманова-Навального первое заседание суда по иску олигарха состоится уже 30 мая. И там команда высококвалифицированных юристов - кто бы сомневался - опровергнет по пунктам абсолютно все обвинения Навального.

Олигархи тоже плачут

Ответ же обиженного, на которых, как гласит русская пословица, воду возят, выглядит иррациональным и опасным для самой "жертвы клеветы". Ведь после первого же видеообращения Усманова в сети появилось немыслимое количество всякого рода издевок, фотожаб и прочего. При том, что большее число просмотревших его на youtube пользователей, в основном молодого возраста, раньше или ничего, или почти ничего не слышали о человеке по фамилии Усманов. А тут еще была опубликована информация, никем не опровергнутая, что само видео записали на принадлежащей Усманову яхте Dilbar стоимостью 400 миллионов долларов, которая в тот момент находилась у берегов Франции в Средиземном море.

Согласитесь, это недостаточное основание, чтобы выступать с таким на первый взгляд довольно унижающим собственное достоинство и иррациональным обращением.

Усманов выполнял указ Кремля?

Можно допустить, что это самостоятельный и не скоординированный с администрацией ответ одного из самых крупных бизнес- лидеров России на угрозу, которая начала реально исходить от Алексея Навального. В отношении последнего, кстати также выдвигаются некие конспирологические теории. Например о том, что он действует в интересах какой-либо крупной группировки. Например проведение расследования "Он вам не Димон" могло быть в интересах главы "Роснефти" Игоря Сечина, у которого не сложились отношения с премьером.

Однако последнее также сомнительно, ибо, если вскроется такой полученный Навальным "заказ", то его раз и навсегда похоронят собственные президентские амбиции.

А вот то, что никто отрицать не может - это потрясающий рост узнаваемости, рейтинга и укрепление политических позиций Алексея Навального как после "Димона", так и после заочной перепалки с Усмановым. С оппозиционера как с гуся вода. Все наезды и атаки на него, поливание зеленкой в глаза, после чего Алексей отправляется для лечения в клинику в Барселоне, ролик в сети "Навальный-Гитлер", агитация про него рэпера Птахи, клип певицы Алисы Вокс - это потрясающий пиар.

Если посмотреть, что пишут в сети провластные эксперты, то Навальный растерял весь свой политический капитал и ему самое время отправляться в приют для вышедших в отставку ветеранов. На самом деле Алексей Навальный и полгода назад не мог мечтать о такой славе. Ну, и прежде поливали его где-то зеленкой в российских регионах, ну внезапно закрывали залы, где он должен был выступать перед публикой. Но это все было ерундой. А вот когда к тебе, чтобы выяснить отношения спускается с Олимпа один из богатейших людей России, то что может быть лучшим признанием!

Для кого опасен Навальный?

Навальный в последние недели стал уже не мелким внесистемным оппозиционером, а неотъемлемым элементом, частью нынешней политической конфигурации. Разделяю это суждение, но уступлю место коллеге из независимого издания New Times. Она длинна, но того стоит: "Навальный сделал то, что вообще-то мало кому удается, - он заставил работать на себя машину современных медиа. Причем не так, как это делали поп-герои прошлого, - звезда устраивает скандал, про него пишет желтая пресса. Навальному даже делать ничего не надо, его бесперебойно обслуживает коллективно-бессознательная машина, производящая мемы, коубы, смешные картинки и видео, дискуссии в комментариях и срачи в Facebook, она сама отбивает летящие в него мячи - так, что искренние, судя по всему, и грозные предупреждения Усманова мгновенно разлетаются на сотни квантов интернетного юмора. Эта машина создает его главный капитал - внимание".

И, констатировав это, мы подходим к некоей развилке. Вопрос ставится так: олигарх Усманов или недопонимает нынешнего политического момента или наоборот слишком глубоко прочувствовал его.

В условиях контактов "третьего вида" по Спилбергу, при колоссальной роли новых интернет коммуникаций, доступных миллионам и не подверженным (пока еще) цензуре, при угасающем влиянии традиционных подведомственных СМИ, а вместе с ними и традиционных политических партий Навальный начал представлять собой реальную угрозу и олигархам "советского типа" подобным Алишеру Уснанову и нуворишам, сделавшим миллиарды на современных технологиях. То есть он начал представлять собой угрозу самой постсоветской Системе. В глаза Навальному можно плеснуть зеленкой, но остановить его уже невозможно.

"Навальный никогда не станет президентом в такой стране, как Россия", - повторяют как мантру многочисленные эксперты. Однако вспомним, что говорили умные люди. "Никогда не говори "никогда". Алексей Полиграфович Навальный (по Усманову) наверняка проиграет олигарху в суде. Но потом история решит, кто из них на самом деле Шариков.