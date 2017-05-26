Президент Польши: «Батальоны НАТО никуда не уйдут»

Есть гарантии, что батальоны НАТО останутся на восточном фланге, по меньшей мере, до 2022 года. Об этом президент Польши Анджей Дуда сообщил по окончании саммита НАТО в Брюсселе, передает Радио Польша.

До этого планировалось, что военное присутствие Североатлантического альянса в Польше и балтийских странах продлится лишь до 2018 года. По словам президента, силы НАТО останутся в регионе еще на четыре года.

«Все понимают, что подобная активность Североатлантического альянса необходима. Ситуация вокруг безопасности меняется. Дивиденды мира и спокойствия, которыми были 1990-е и начало 2000-х годов, исчерпались. Сегодня мы нуждаемся в новом взгляде на мир, и это все понимают», - отметил Анджей Дуда.

Решение об укреплении восточного фланга НАТО было принято на саммите в Варшаве в июле прошлого года. Подобные меры должны были послужить ответом Альянса на агрессивные действия России в отношении Украины. Тогда было принято решение направить в Польшу и балтийские страны четыре батальоны по тысяче солдат в каждом.