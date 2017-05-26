В Хачмазе повесилась мать двоих детей

В Хачмазском районе Азербайджана произошло самоубийство. Как сообщает АПА, жительница города Хачмаз 34-летняя Кямаля Тагиева повесилась. Она была замужем, у нее было двое детей.
По факту ведется расследование.
В Хачмазском районе Азербайджана произошло самоубийство. Как сообщает АПА, жительница города Хачмаз 34-летняя Кямаля Тагиева повесилась. Она была замужем, у нее было двое детей.
По факту ведется расследование.
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