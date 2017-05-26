Порошенко пригласил Ильхама Алиева в Украину

Президент Украины Петр Порошенко направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором пригласил его посетить Украину, сообщает АзерТАдж.

«От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю вас по случаю государственного праздника – Дня Республики.

В годы независимости Азербайджан уверенно демонстрирует высокие темпы развития, укрепляя позиции на международной арене. Это, безусловно, будет способствовать решению национального для Азербайджана вопроса восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, относительно которого неизменной остается позиция Украины. В связи с этим мы высоко ценим позицию Азербайджана относительно поддержки территориальной целостности Украины.

Твердо убежден, что ваш официальный визит в Украину и проведение очередного заседания Совета президентов Украины и Азербайджана дадут мощный импульс развитию двустороннего партнерства на благо народов обеих стран. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить вам приглашение совершить официальный визит в Украину в удобное для вас время», - говорится в письме.