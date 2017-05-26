25 мая в Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО, на который собрались лидеры всех государств-участников блока. На повестке дня помимо традиционных для последних лет тем Украины и противостояния России тема Ближнего Востока и терроризма заиграла новыми красками. Визит президента США Трампа в Саудовскую Аравию и Израиль, обострение террористической угрозы и нерешенность сирийской проблемы стали на встрече основными. В этом контексте значение Турции как единственной ближневосточной и мусульманской страны НАТО должно возрастать.

Однако, на деле мы видим совершенно иное. В Турции многие политики заявляют о необходимости выхода из НАТО, США считают врагом, а поддержку со стороны Вашингтона сирийских курдов – однозначно враждебным шагом в отношении Анкары. Эрдоган не забыл, что его главный политический оппонент последних лет – проповедник Фетхуллах Гюлен по-прежнему проживает в США, и несмотря на многократные запросы, выдавать его на родину в Турцию американцы отказываются. Вместе с тем, как мы уже писали ранее, деваться Анкаре особо некуда – ни одна из альтернативных политических сил не предлагает замены НАТО или ЕС.

Визит Эрдогана в Брюссель на саммит НАТО является его первым вояжем в Европу после проведения референдума об изменении Конституции. Новые турецкие законы пришлись в Европе не по нраву – европейские политики снова заявили об отсутствии перспектив вступления Турции в ЕС. Однако, при всей взаимной неприязни, объединенная Европа по-прежнему остается ведущим экономическим партнером Анкары, а большинство входящих в нее государств также являются партнерами Турции по НАТО. Эрдогану было необходимо показаться в Европе в новом статусе и получить признание своего нового статуса от коллег и партнеров.

В преддверии саммита Эрдоган встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, председателем Европарламента Антонио Таяни, председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Судя по скупым строкам сообщений новостных агентств, никаких прорывов в ходе этих встреч не произошло. Стороны договорились продолжать сотрудничество в прежних объемах, однако, вопросы о либерализации визового режима и выплатах со стороны ЕС Турции на поддержку беженцев так и остались в подвешенном состоянии. Не был разрешен и вопрос о немецких депутатах, которые на днях пытались посетить военно-воздушную базу НАТО Инджирлик. В визите им было отказано, в результате чего руководство ФРГ начало планировать вывод своих ВВС из Турции в Иорданию.

Совершенно незаметен оказался Эрдоган и на мероприятиях НАТО. До встречи он пытался повысить свою значимость и несколько заретушировать свои недавние критические высказывания в адрес альянса. Направляясь в Брюссель, он отметил, что после терактов в Манчестере, Санкт-Петербурге, Стокгольме и Париже терроризм более не является региональной проблемой, и выразил надежду на сплочение НАТО против этого мирового зла. Однако, на мероприятии ни про Турцию, ни про Эрдогана никто не вспоминал.

Гвоздем программы на открытии нового здания НАТО был новый президент США, от которого ждали сенсационных заявлений, и дождались. Он заявил, что Америка более не желает финансировать обеспечение безопасности своих союзников в одиночку и призвал все государства-члены поднять военные расходы до уровня 2% от ВВП. В настоящее время лишь 5 государств из 26 членов альянса расходуют столько на оборону, и Турция в их числе. В 2018 г. США планируют потратить на оборону до 638 млрд. $, что составляет 70% от расходов на оборону всех остальных членов НАТО вместе взятых.

Второй сенсацией стало присоединение НАТО к возглавляемой США антитеррористической коалиции. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, воевать в Сирии никто никого не обязывает, а вот оказывать поддержку по линии разведки, дальнего радиолокационного обнаружения и техническому обеспечению войск коалиции придется. Судя по отсутствии реакции со стороны Анкары и ряда других фрондирующих европейских столиц, решение было принято единолично в Вашингтоне и обжалованию не подлежит.

Поскольку главными союзниками в войне против ИГИЛ для Вашингтона являются сирийские курды, которых Анкара небезосновательно причисляет к террористам из ПКК, участие Турции в антитеррористической коалиции вряд ли будет активным. Однако, наличие на территории Турции совместной военно-воздушной базы Инджирлик никто не отменял. Базирующиеся там американские самолеты неоднократно вылетали на территорию Сирии для оказания помощи сирийским курдам. Причем, осуществляли в рамках антитеррористической операции не только бомбардировки объектов ИГИЛ, но и сбрасывали курдам оружие и боеприпасы, которые могли быть с успехом использованы против турецких войск террористами из ПКК.

На саммите НАТО и в ходе встреч с европейскими политиками Эрдоган пытался донести до своих партнеров одну главную идею: террористы из ПКК и их союзников из Сирии являются не меньшими террористами, чем пресловутый ИГИЛ. То же самое касается и проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в Турции в организации военного переворота. Однако, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе турецкий президент услышан не был. Словно в ответ на заявления Эрдогана представитель Конгресса США Пол Райан в жесткой манере призвал турецкого президента извиниться за драку, которая произошла во время его визита в Вашингтон между личной охраной и пытавшимися прорвать оцепление активистами ПКК. В ходе столкновений пострадали несколько человек. Некоторые сенаторы, в частности скандально известный республиканец Джон Маккейн и вовсе поспешили потребовать от правительства выслать турецкого посла.

Еще один неприятный знак из Вашингтона для турецкого руководства был дан за 10 дней до саммита НАТО. Влиятельная республиканская WashingtonPost опубликовала статью главного оппонента турецкого президента Фетхуллаха Гюлена, в которой тот подверг лично Эрдогана и правящую элиту Турции уничтожающей критике и фактически призвал страны НАТО к вмешательству во внутренние дела Турции.

На фоне триумфального визита президента Трампа в Саудовскую Аравию и присоединения НАТО к международной антитеррористической коалиции турецкая тема все больше отходит на второй план. Турция пока еще не враг, но уже далеко не приоритетный партнер. США и Европа недвусмысленно дали понять Эрдогану, что у них есть союзники поважней. А если он будет строить из себя независимого политика, то и на него найдутся обвинения в авторитаризме и нарушении прав человека, с которых начинается кампания по делегитимизации и свержению очередного ближневосточного лидера.