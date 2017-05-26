В Баку упали цены на землю

В апреле в Баку снизились цены на земельные участки, сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, цена на земельные участки понизилась на 3,14 процента. Ибрагимов отметил, что активность на земельном рынке в минувшие месяцы заметно снизилась.

«Теперь мы видим, как снижение активности сказалось на ценах. Обычно в апреле-мае цены на землю повышаются, однако на этот раз мы становимся свидетелями обратной тенденции. Это связано с тем, что в объеме строительства частных домов наблюдается снижение», — сказал эксперт.