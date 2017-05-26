Армения никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, поскольку у Азербайджана есть права на эту территорию. К такому фактически сенсационному выводу пришли армянские эксперты во время обсуждения вопроса вокруг статус-кво в «НКР» в Армянском центре стратегических и национальных исследований (АЦСНИ).

Как передают армянские СМИ, политолог Манвел Саргсян рассказал о политико-правовых аспектах статус-кво в Карабахе. По его словам, «во всем мире говорят о том, что статус-кво опасен и его необходимо изменить, но никто не углубляется в то, к чему он может привести».

Армянский эксперт считает, что 25 лет ничего не происходило (в связи со статусом – ред.), «потому что, в первую очередь, Азербайджан пользуется самым важным обстоятельством: весь мир признает эту территорию как часть суверенного Азербайджана».

Он также отметил, что Минская группа предлагает изменить статус-кво: отделить часть территории, как НКАО, «а остальное принадлежит Азербайджану». «Если мы сумеем таким образом разделить эту территорию, то она получит международный статус», - уверен Саргсян.

Манвел Саргсян подчеркнул, что Азербайджан проводит политику, направленную на то, чтобы из поколения в поколение никому не давать права над этой территорией. Армения постоянно говорит, что при тех или иных условиях признает независимость Карабаха, но никак этого не делает. И при этом, как указывает армянский эксперт, бывали разные моменты, когда Карабах был почти на грани уничтожения. Но несмотря на это, армянские власти «яростно сопротивлялись» признанию «НКР», «даже президент был готов подать в отставку».

«Затем спекулировать на этом начал Серж Саргсян: если начнется война, мы пойдем на признание. Война случилась, но он не признал. Этого (признания – ред.) никогда не будет».

Единственный выход из этой тупиковой ситуации, по мнению Манвела Саргсяна, это лишить Азербайджан своих прав. «Создалась ситуация, когда мы можем вступить в войну, где Азербайджан располагает правами. Апрельская война – яркий тому пример. Никто не осудил Азербайджан, потому что Азербайджан говорит: это моя территория. Мы должны подумать о том, как поступить, чтобы Азербайджан лишился этих прав. Пока они остаются, мы ничего не можем сделать».

«Армянский политолог в первой части своего выступления фактически озвучил позицию Азербайджана по неприемлемости признания «НКР». И хорошо, что все больше армянских политиков понимают это», - заявил haqqin.az азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу.

«Что касается второй части – как лишить Азербайджан его прав, то это совершенно непонятная постановка вопроса, - отмечает аналитик. - О том, чтобы лишить Азербайджан прав, в Ереване могут только мечтать».

Как отмечает Шахиноглу, Азербайджан готов дать Карабаху любую автономию, готов к переговорам о статусе региона. Однако Армения занимается провокациями.

По словам эксперта, в последние дни армянская сторона совершила как минимум четыре провокации.

«Первая – это военные учения, которые прошли даже не в Карабахе, а за его пределами. Вторая – некие строительные работы в Шуше и Лачине. Третья – попытка заселения оккупированных территорий (сирийскими армянами, к примеру). И четвертая – разговоры о возможности использования аэропорта Ходжалы. Все это только увеличивает вероятность повторения апрельских событий прошлого года», - заявил Шахиноглу.