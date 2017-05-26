В Ереване полицейский пытал задержанных

Следственное управление спецслужб Армении на основании показаний гражданина С.Г. возбудило уголовное дело в отношении сотрудника полиции, применявшего во время допросов пытки, сообщают армянские СМИ.

Заявивший об использовании правоохранительными органами противозаконных методов воздействия утверждал, что в апреле 2017 года сотрудник отделения полиции района Нор-норк в Ереване, чтобы выбить устраивавшее его признание об участии в разбойном нападении в Раздане, произошедшем за два года до этого, бил его ногами в живот.

В издевательствах над задержанным принимали участие и другие стражи порядка, угрожая длительным тюремным заключением, если С.Г. не подтвердит свою причастность к разбою.