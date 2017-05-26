Азербайджанская компания пытается отсудить в Лондоне 25 миллионов долларов

Азербайджанская компания Omnikomo Music Group (Omnikomo) подала в суд на крупнейшую музыкальную компанию мира Universal Music Group (UMG). Как сообщает Report, соответствующий иск на 25 млн долларов США был подан в суд Великобритании.

Omnikomo предоставила факты, на основании которых выясняется, что компания в 2012 году приобрела эксклюзивную лицензию на распространение и воспроизведение на любых носителях продукции компании Universal Music Group на территории Азербайджана и Грузии. Данные права были приобретены на основе лицензионного соглашения у компании ООО "Юниверсал Мьюзик", российской компании, являющейся дочерним предприятием UMG. А в конце 2013 года, ввиду неисполнения ряда пунктов договора российской стороной, руководство UMG приняло решение переподписать лицензионное соглашение с Omnikomo от имени материнской компании - Universal Music Group Recording Services Inc.

Так, на основании предоставленных фактов выясняется, что UMG намеренно скрывал и не выплачивал азербайджанской компании доходы от соглашений, заключенных с глобальными игроками, такими, как Apple и Google, и не разрешает азербайджанской стороне проводить своевременный аудит данных доходов по сегодняшний день.

Кроме этого, высокопоставленные сотрудники UMG с целью незаконного и личного обогащения требовали производить часть оплат в рамках предложенных сервисов на свои личные счета. Когда Omnikomo сообщила о подобном поведении сотрудников компании главному руководителю UMG Джефу Харлестону (Jeff Harleston), вместо того чтобы провести расследование, установить и наказать виновных, UMG предложил заплатить денежную компенсацию за сокрытие и неразглашение факта подобного поведения со стороны ее сотрудников и уничтожить документарные подтверждения данных предложений.

Для детального изучения условий договора между двумя компаниями Omnikomo привлекла международных консультантов, заключение которых показало, что UMG не владеет правами на существенную долю каталога, которые компания продает своим партнерам.

"Это ставит под вопрос не только чистоплотность отношений UMG c Omnikomo, но и со всеми партнерами по всему миру. На запрос предоставить подтверждение прав на каталоги юристы UMG из Sidley Austin ответили резким отказом. Более того, договор от имени UMG был подписан лицом, которое не уполномочено подписывать подобные договора от имени UMG", - сказали адвокаты Omnikomo.

На основании изученных материалов руководство Omnikomo приняло решение направить исковые заявления в суд. Несмотря на то, что договор подписан напрямую между азербайджанской и американской компаниями, по условиям соглашения для разрешения споров были выбраны английские суды.

Сторону Omnikomo представляет адвокат Лаура Арнольд, а Universal Music Group - адвокат Рансом Роллин.

Omnikomo также призвала своих партнеров и всех заинтересованных сторон быть в курсе развития событий по данному делу, а по всем вопросам обращаться по адресу электронной почты [email protected]

Отметим, что Omnikomo Music Group учреждена в 2012 году и приобрела эксклюзивную лицензию на распространение и воспроизведение на любых носителях продукции компании Universal Music Group на территории Азербайджана и Грузии. Компания взаимодействует с мобильными операторами, рекламными агентствами, ТВ и радиоканалами в противодействии нелегальному распространению контента как в Азербайджане, так и в Грузии.

Universal Music Group - крупнейшая в мире бизнес-компания и дочерняя компания лейблов звукозаписи, медиахолдинг. Компания, принадлежащая французскому медиаконгломерату Vivendi SA, самый влиятельный лейбл "большой четверки лейблов звукозаписи".