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Центробанк сохранил курс маната

 

Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 30 мая сохранил на уровне 1,7020 маната/$1, сообщили в Центробанке.

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