Саммит ОПЕК, состоявшийся вчера (25 мая) в Вене, завершился ожидаемо и без сенсаций: организация приняла решение продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти на девять месяцев - до марта 2018 года. При этом добыча будет сохранена на ранее оговоренных уровнях. В частности, Ливия, Иран, Нигерия получили те же исключения в рамках пролонгированного соглашения, что и ранее. Что касается независимых производителей «черного золота», включая Россию и Азербайджан, то они также присоединились к соглашению – очевидно, на прежних условиях.

Во всяком случае, как сообщил по итогам встречи министр энергетики Азербайджана Натик Алиев, объемы сокращения изменять не стали, то есть фактически добыча останется на текущем уровне.

Россия и Саудовская Аравия таки договорились

То, что результаты саммита окажутся именно такими, фактически было предопределено за несколько недель до венской встречи, когда ровно о таком варианте развития событий договорились два крупнейших нефтедобывающих государства - Россия и Саудовская Аравия.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалех сообщил, что теперь мониторинговому комитету ОПЕК будет предоставлено право оценивать степень выполнения обязательств по сокращению добычи нефти и давать рекомендации. Также он высказал мнение, что продление соглашения на девять месяцев позволит уже к концу 2017 года сократить уровень мировых запасов нефти до среднего за пять лет.

По словам представителей ОПЕК, в первом полугодии 2017 года страны-подписанты соглашения в целом выполнили поставленные перед ними цели: представители ОПЕК снизили добычу суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки, а не входящие в картель производители — на 558 тыс. баррелей.

Напомним, что в конце ноября - начале декабря минувшего года, в преддверии подписания соглашения, баррель стоил в районе $40-45 и грозил рухнуть еще ниже – к отметке в $30-35. Но с тех пор цены стабилизировались на уровне $50-55. Хотя и не все производители довольны таким результатом, считая, что желательная для рынка цена - от $60 и выше.

Российские власти и новым, и старым соглашением довольны. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что реализация ноябрьских договоренностей привела к тому, что производители оказались в коллективном выигрыше, так как из-за роста мировых цен у всех стран увеличилась выручка. По словам Силуанова, продление соглашения направлено на стабилизацию цен и благоприятно отразится на платежных балансах нефтедобывающих государств.

«Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть», — заявил российский министр.

Примерно так же оценивают достигнутые результаты и в Азербайджане.

Осторожно, сланец!

Однако положительные оценки текущего положения дел не отменяют вопроса о том, насколько эффективно будет новое соглашение. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов.

Прежде всего от того, насколько эти соглашения будут выполняться в реальности. ОПЕК, а также представители независимых стран-производителей в один голос утверждают, что до сих пор с этим все было в полном порядке. Фактически ноябрьское соглашение стало едва ли не первым за всю историю ОПЕК, когда все договоренности были не просто соблюдены, но и перевыполнены. Во всяком случае, ранее сообщалось, что соглашение выполнено на 102%.

Правда, есть немногочисленная когорта экспертов-скептиков, которые утверждают, что все эти соглашения носят «бумажный» характер и сопровождаются лишь словесными интервенциями. А на реальном глобальном рынке нефти предложение по-прежнему превышает спрос, и поэтому баррель остается под угрозой обрушения.

Следующий связанный с этим фактор — на каком уровне окажется сезонный рост спроса на нефть. В первом полугодии динамика спроса на сырую нефть и нефтепродукты у крупнейших потребителей — Китая, Индии и США — была скорее отрицательной. Например, спрос на моторные топлива в Индии с января по март снизился на 3%, до 17,4 млн тонн. А в апреле китайский импорт нефти составил 34,4 млн тонн, что на 9% меньше, чем в марте: это было связано с ограничением на импорт нефти для китайских мини-НПЗ.

Правда, в целом на этот и на следующий годы и ОПЕК, и Международное энергетическое агентство планируют заметное повышение спроса на «черное золото», что должно сыграть в пользу стабилизации спроса и предложения на перенасыщенном рынке.

Ну и, наконец, третий по счету, но, может быть, первый по значимости фактор влияния – добыча сланцевой нефти в Америке. Согласно недавно обнародованным данным Rystad Energy, цена в $50 за баррель уже оказалась приемлема для сланцевых производителей в США. Они могут наращивать добычу, замещая на глобальном рынке те объемы, от которых добровольно отказались страны-подписанты соглашения (сама Америка, как известно, в нем не участвует изначально).

Ранее глава Минэнерго Катара Мохаммед ас-Сада говорил, что американская сланцевая нефть занимает около 5% в мировом балансе нефтяного рынка. По его словам, это часть спроса и предложения, и миру без этих процентов не обойтись. А Международный валютный фонд со своей стороны опасается, что новая договоренность лишь на какое-то время поддержит цены, но в дальнейшем эффект будет нивелирован именно ростом добычи сланцевой нефти в США.

Кроме того, при анализе долгосрочной динамики цен крайне важно понимать, что суммарная добыча стран-участниц соглашения — это только две трети мировой добычи нефти. Для полного удовлетворения спроса на нефть в мире требуется остальная треть, которая зависит от таких производителей, как Китай, Канада, Норвегия, Бразилия и Великобритания. А их издержки на добычу нефти — выше $60 на баррель. Поэтому результатом более чем двухлетнего падения цен на нефть с уровней, превышавших в середине 2014 года $100 за баррель, стало снижение инвестиций в разведку и добычу в мире, что в долгосрочном периоде может привести к спаду добычи и росту цен.

Нет, с нефтяной иглы не слезть

Возможно, именно поэтому, по мнению большинства экспертов, самый главный результат майских договоренностей в Вене заключается в том, что нефтяные производители, которые имеют довольно длинные инвестиционные циклы, смогут почувствовать себя более уверенно, так как зона колебаний цен станет более предсказуемой и стабильной – по крайней мере, на ближайшие девять месяцев.

Накануне саммита в Вене появилась информация о том, что сокращение добычи могут поддержать несколько новых стран, в том числе Норвегия, Египет и Туркменистан. Однако официального подтверждения эти данные пока не получили. А, к примеру, Норвегия и вовсе заявила, что сейчас не время думать о сокращении добычи.

Состав участников соглашения в итоге остался прежним, хотя произошла небольшая рокировка: Эквадор вошел в ОПЕК и перестал быть независимым производителем. Тем не менее, по словам Халида аль-Фалеха, Египет и Туркменистан сохраняют интерес к присоединению к группе: «Минимум как наблюдатели, максимум как участники».

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия скорректирует прогнозы по добыче в 2017 году на 4 млн тонн — до 547 млн тонн. Российские компании, по словам министра, будут проводить сокращение добычи пропорционально. Прогноз министерства по ценам на текущий год остается прежним — $50-60 за баррель.

При этом другое российское ведомство – Министерство экономического развития – устами своего министра Максима Орешкина заявляет, что видит своей задачей изолировать российскую экономику от влияния нефтяных цен и сырьевых отраслей в целом. Впрочем, переоценивать последние высказывания не стоит: пластинка о том, что российской экономике пора слезать с «нефтяной иглы», звучит уже не первый год и даже не первое десятилетие, но воз и ныне там.

По заветам Достоевского

Между тем нельзя сказать, что нефтяные котировки как-то позитивно отреагировали на итоги майского саммита ОПЕК. Информация о продлении соглашения на девять месяцев, вопреки ожиданиям, привела к тому, что баррель немного просел – примерно на $1, опустившись ниже уровня в $52.

Почему так произошло – не секрет для аналитиков. Дело в том, что подобное решение было стопроцентно ожидаемо для рынка и, соответственно, уже было учтено в биржевых котировках. И, пожалуй, именно в этом факте, а не в пресловутой сланцевой добыче Америки как раз и кроется главная угроза нефтяному рынку.

Похоже, что потенциал искусственного поддержания цены барреля за счет ограничения добычи странами-участницами сделки близок к исчерпанию. Для дальнейшего подъема барреля рынку требуются новые «сильнодействующие средства». А вот их, как представляется, в распоряжении ОПЕК и других заинтересованных стран попросту нет.

Как ни цинично это звучит, но многие аналитики сходятся в том, что всерьез подбросить нефтяные цены вверх способна вовсе не балансировка спроса и предложения, а большая война где-нибудь на Ближнем Востоке.

Как говорится, не дай Бог, чтобы подобные прогнозы сбылись. Как писал русский классик, все счастье мира не стоит слезинки одного ребенка. Перефразируя эту цитату, можно сказать, что вся нефть мира не стоит и одной капли человеческой крови. Впрочем, в реальном мире дела вряд ли делаются по заветам Достоевского.