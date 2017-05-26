В Москве проходит торжественный прием по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в числе прочих гостей мероприятие посетили заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин и глава пресс-службы российского МИД Мария Захарова.

Выступивший на приеме посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу заявил, что азербайджанцы гордятся независимостью своей страны.

«Через год мы будем отмечать столетие нашей независимости, которое проведем более масштабно. Наша страна прошла тяжелые испытания, но несмотря на это, мы сохранили и укрепили нашу независимость», - сказал посол.

Как отметил Полад Бюльбюльоглу, для Азербайджана имеет важное значение его отношения с Россией.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, посол сказал, что Армения подрывает стабильность в регионе.

«И мы хотим урегулирования этого конфликта. Мы оставляем за собой решение проблемы любым путем, но пока намерены продолжать мирные переговоры. И в этом мы полагаемся на помощь России, которая является сопредседателем МГ ОБСЕ», - сказал Полад Бюльбюльоглу, добавив, что Азербайджан и далее заинтересован в расширении азербайджано-российских отношений.

Выступивший на мероприятии замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что Азербайджан является для России стратегическим партнером.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, то Карасин назвал его «архисложным конфликтом», который не имеет военного решения.

«Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ будет делать все возможное для мирного решения этой проблемы», - сказал он.