В Центре культуры Службы государственной безопасности состоялось торжественное мероприятие, посвященное национальному празднику Азербайджанской Республики – Дню Республики, сообщает сайт СГБ.

В рамках мероприятия были награждены победители шахматного турнира, проведенного среди детей сотрудников СГБ.

Затем начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев представил кубок, медали и ценные подарки победителям троеборья (велосипедная гонка на 10 км, бег на 3 км и заплыв на 500 метров), которое было организовано среди сотрудников структурных подразделений СГБ.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной с участием сотрудников СГБ и их детей.

Вот на наших глазах произошло перерождение спецслужб в открытое ведомство, близкое к собственному народу. Отныне в представлениях азербайджанцев спецслужбы не орудие пыток и мздоимства, а государственное ведомство, стоящее в первую очередь на страже интересов самого общества. Если МНБ воспринималось в общественном сознании как чудовищная страшилка сродни КГБ СССР или нацистскому гестапо, то новая концепция СГБ продемонстрировала возможность создания органов государственной безопасности, повернувшихся лицом к собственному народу.

С человеческим лицом вас в светлый день, дорогие сограждане!