Департамент «ASAN radio» «Центра инноваций» при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и ООО «APA Holding» подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает АПА, меморандум подписали глава департамента «ASAN radio» Эмин Мусави и председатель совета директоров «APA Holding», гендиректор Информагентства АПА Нуршан Гулиев.

Меморандум подписан с целью обеспечения информационной поддержки между «APA Holding» и «ASAN radio», а также сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.

После церемонии подписания Нуршан Гулиев сказал, что расширение сотрудничества между медиа-органами является важным: «Несмотря на то, что «ASAN radio» приступило к деятельности недавно, оно приобрело популярность и успех, и мы рады подписать этот меморандум. Считаю, что это сотрудничество принесет пользу не только двум сторонам, но и всем азербайджанским медиа. Мы будем думать о развитии сотрудничества и с другими медиа-органами. Думаю, что подписание между «APA Holding» и «ASAN radio» меморандума о взаимопонимании станет примером сотрудничества и для других медиа-органов».

Эмин Мусави сказал, что это сотрудничество будет очень полезным: «ASAN» не только самое молодое радио, но и самый молодой медийный орган. В течение короткого времени мы постарались представить слушателю качественный продукт. Под FM, мы подразумеваем: «F» - полезное (Faydalı), «M» - информирование (Məlumatlandırma). Начало сотрудничества с такой серьезной, профессиональной, оперативной и четко работающей структурой как «APA Holding» сделает нашу работу более эффективной и интересной. Думаю, что в дальнейшем работать нам будет легче, несмотря на то, что это очень ответственно. Главное, чтобы слушатели, читатели и зрители остались довольны «АПА» и «ASAN радио».

Затем Эмин Мусави представил информацию о деятельности «ASAN radio».

«ASAN radio», созданное при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, является единственным и первым радио, специализирующимся в сфере государственных услуг. Лицензия для общереспубликанского вещания на частоте 100 МГц была выдана «ASAN radio» 8 сентября на заседании Национального совета по телевидению и радио.

Созданное по распоряжению президента Ильхама Алиева «ASAN radio» с 24 декабря 2015 года начало свое вещание в тестовом режиме на волне 100FM. Опираясь на цели, задачей радио является формирование объективного медийного органа, передача новостей из первоисточника и просвещение общества.

Одним из направлений радио является информирование населения об оказываемых службой «ASAN» услугах, реализуемых проектах.

Быть посредником между государственными структурами и гражданами, оказывать поддержку населению с точки зрения социального и правового просвещения составляют основу эфирной политики радио.

Официальный веб-сайт «ASAN radio» - «www.asanradio.az».

«APA Holding» состоит из нескольких медиа структур и их дочерних образований. Холдинг прошел регистрацию в Министерстве юстиции 3 октября 2012 года.