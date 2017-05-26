День независимости сегодня (26 мая) в Грузии проходит без привычных военных парадов, без громких речей, и победных реляций, как принято было совсем недавно. Нынешние власти решили отметить всенародное празднество под знаком легендарной поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Девиз Дня независимости: «Я из страны Руставели». Разумеется, как всегда народ гуляет, повсюду звучат песни, на центральной площади Тбилиси новобранцы принимают присягу. Всеобщее внимание привлекло сообщение Министерство юстиции о гражданах Грузии с именами персонажей бессмертной поэмы Шота Руставели.

Согласно опросу, самым популярным из имен персонажей «Витязя в тигровой шкуре» в Грузии оказался Фридон. Имя отважного Нурадина-Фридона, государя Мульгазанзара сегодня носят 46,6 тысячи мужчин. Далее следуют имена главных героев поэмы – Автандила (23,5 тысячи) и его возлюбленной Тинатин (20,6 тысячи).

Имя другого героя поэмы - Тариэля - носят 12,3 тысячи мужчин. Куда меньшей популярностью пользуется имя царя Аравии из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Ростевана. С этим именем оказалось всего 110 мужчин. Интерес ко всему этому связан с намеченным на этот же год празднованием 850 - летия написания этой бессмертной поэмы. По мнению тбилисцев День независимости обрел на сей раз истинно грузинские черты.