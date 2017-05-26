Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал заинтересованность в том, чтобы изучить опыт Азербайджана по организации Европейских игр, сообщает haqqin.az. со ссылкой на БелаПАН.

Как он заявил журналистам 26 мая на церемонии открытия торгового дома Азербайджана в Минске, «Беларусь уже настолько заинтересована в изучении опыта Азербайджана в проведении Европейских игр, что, насколько я информирован, много наших делегаций посетили Азербайджан. Наши азербайджанские коллеги говорят: «Мы уже устали от посещения ваших делегаций». Поэтому мы тщательно изучаем опыт Азербайджана, а опыт этот прекрасен».

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что на церемонии открытия первых в истории Европейских игр в Баку, которые прошли в июне 2015 года, присутствовал Александр Лукашенко.

По его мнению, превзойти в организации Азербайджан, конечно, будет невозможно, «но тем не менее, мы постараемся. Сейчас ведется активная подготовка к этим играм».

Напомним, Беларусь заявила о желании провести на своей территории вторые Европейские игры в 2019 году после отказа от них Нидерландов. Решение было принято на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая прошла в белорусской столице 21 октября 2016 года.