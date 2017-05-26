Министр обороны Азербайджана на переговорах в Москве

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств, состоявшемся 26 мая в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, а также заложили камень в основание скульптурной композиции "Древо жизни", посвященной воинам-освободителям, высадили горные сосны в Международном центре Минобороны в Москве.

Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и перспективы на будущее.