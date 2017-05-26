В Молдавии распалась проевропейская коалиция

Правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий распалась после выхода из нее Либеральной партии. Об этом заявил в ходе брифинга лидер либералов Михай Гимпу, передает ТАСС.

"Республиканский совет партии принял сегодня решение выйти из коалиции с Демократической партией Молдавии. Пребывание в этой коалиции обошлось нам очень дорого, в том числе и потерей имиджа", - сказал Гимпу.

По его словам, последней каплей для принятия такого решения стало задержание накануне вице-председателя партии и мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.