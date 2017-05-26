В Азербайджане впервые запускается эксклюзивная услуга Akkord Express. Компания оказывает услуги бесплатной доставки клиенту цемента немецкого качества за очень короткие сроки.

Как сообщили в компании, фирма начала осуществлять деятельность в апреле и в настоящее время действует только на территории Баку и Апшерона. Для клиентов, заказавших продукт, доставка цемента и его разгрузка осуществляется бесплатно за очень короткие сроки. Цена, предлагаемая компанией в пределах рыночной. Только эта компания предлагает клиенту бесплатную перевозку и разгрузку цемента без похода на рынок, что более выгодно.

Не тратьте деньги на найм работников и машин для покупки цемента, просто позвоните в Akkord Express. Достаточно один раз позвонить на номер *0009. Компания доставит цемент по любому адресу. Akkord Express предлагает вам экономить и время, и деньги. Не исключается, что территории охвата этой уникальной службы будет расширена. Предприятие, которое думает о постоянном спокойствии клиентов планирует применить службу во всех регионах республики. Наряду с этим, предприятие обеспечивает бесплатную доставку клиентам не только цемента, но и других строительных материалов. Если ваше строительство осталось незавершенным, один звонок Akkord Express поможет вам.

На заводе ООО "HGC GROUP", построенной с использованием самых современных технологий производят высококачественные цементы Betonsem (CEM II/A-P 42,5 R -груда), сульфатостойкий цемент (PPS 400 – груда и мешок), Mastersem (CEM II/B-P 32,5 R - мешок), Unisem (CEM II/B-M (P-L) 32,5 R-мешок). На заводе работают немецкие специалисты и используют немецкие технологии, а также примеси сырья немецкого производства. Остальные примеси привозят с местных залежей.

То, что ООО "HGC GROUP" владеет лучшими запасами сырья и использует самые современные технологии, дает возможность производить более качественный продукт. Предприятие постоянно проводит испытания сырья, физико-механических и химических показателей продуктов.