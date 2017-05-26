Подписаться на уведомления
 

Akkord Express – впервые в Азербайджане фото

 

В Азербайджане впервые запускается эксклюзивная услуга Akkord Express. Компания оказывает услуги бесплатной доставки клиенту цемента немецкого качества за очень короткие сроки.

Как сообщили в компании, фирма начала осуществлять деятельность в апреле и в настоящее время действует только на территории Баку и Апшерона. Для клиентов, заказавших продукт, доставка цемента и его разгрузка осуществляется бесплатно за очень короткие сроки. Цена, предлагаемая компанией в пределах рыночной. Только эта компания предлагает клиенту бесплатную перевозку и разгрузку цемента без похода на рынок, что более выгодно.

Не тратьте деньги на найм работников и машин для покупки цемента, просто позвоните в Akkord Express. Достаточно один раз позвонить на номер *0009. Компания доставит цемент по любому адресу. Akkord Express предлагает вам экономить и время, и деньги. Не исключается, что территории охвата этой уникальной службы будет расширена. Предприятие, которое думает о постоянном спокойствии клиентов планирует применить службу во всех регионах республики. Наряду с этим, предприятие обеспечивает бесплатную доставку клиентам не только цемента, но и других строительных материалов. Если ваше строительство осталось незавершенным, один звонок Akkord Express поможет вам.

На заводе ООО "HGC GROUP", построенной с использованием самых современных технологий производят высококачественные цементы Betonsem (CEM II/A-P 42,5 R -груда), сульфатостойкий цемент (PPS 400 – груда и мешок), Mastersem (CEM II/B-P 32,5 R - мешок), Unisem (CEM II/B-M (P-L) 32,5 R-мешок). На заводе работают немецкие специалисты и используют немецкие технологии, а также примеси сырья немецкого производства. Остальные примеси привозят с местных залежей.

То, что ООО "HGC GROUP" владеет лучшими запасами сырья и использует самые современные технологии, дает возможность производить более качественный продукт. Предприятие постоянно проводит испытания сырья, физико-механических и химических показателей продуктов. 

 

1088 просмотров


Темы:

Старости
Шойгу проведет переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
Шойгу проведет переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана Армянские СМИ
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
27 Май 24° / 16°
28 Май 25° / 18°
29 Май 24° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трамп может ужесточить санкции против России
В Манчестере разоблачили террористическую сеть
Россия сделала ставку на Полада Бюльбюльоглу Эксклюзив
Мария Захарова: «Азербайджанские огурцы – самые лучшие»
Лидеры «Большой семерки» подписали декларацию
Akkord Express – впервые в Азербайджане фото
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 123 года
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Министр обороны Азербайджана на переговорах в Москве
Мария Захарова: «Я восхищена Мехрибан Алиевой»
Беларусь собирается превзойти Азербайджан Евроигры-2019
США уничтожили трех главарей ИГИЛ
В Грузии праздник в тигровой шкуре Haqqin.az из Тбилиси
APA Holding и ASAN Radio подписали меморандум о взаимопонимании фото
От чудовищного МНБ к народному СГБ дети пришли к чекистам
В Сирии погиб американский солдат
Порошенко показал новую украинскую ракету видео
Захарова пришла в посольство Азербайджана фото
Баррель спасет только война наша аналитика
Центробанк сохранил курс маната
Азербайджанская компания пытается отсудить в Лондоне 25 миллионов долларов
В Ереване полицейский пытал задержанных
Трамп написал Ильхаму Алиеву
Армения становится все агрессивнее оценка экспертов
Эстония депортировала российских дипломатов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться