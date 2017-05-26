Мария Захарова: «Азербайджанские огурцы – самые лучшие»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила 26 мая торжественный приём по случаю Дня республики в Азербайджане. Как написала дипломат на своей странице в Фейсбуке, хозяева были настолько гостеприимны, что стол буквально ломился под тяжестью угощений. Особенно понравились Марии Захаровой местные огурцы.

«Была на приёме по случаю Дня Азербайджана. Зашла на десять минут, ушла через час. Посол Полад Бюльбюльоглу пытался усадить за стол, ломившийся под тяжестью плова и всевозможных разносолов. Но народная волна подхватила, и понеслось живое общение. Уходя, прихватила бакинские огурец и черешню. На память о ломившихся столах. Кстати, азербайджанские огурцы - лучшие», — написала Мария Захарова.